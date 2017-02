Glatte vegar i dag også

Lastebilen velta på riksveg 70 aust for Bolgavatnet på Frei i Kristiansund. Då var det slapseføre og lastebilen hamna utfor vegen. Den følgde grøfta eit stykke langs vegen, før den velta og hamna delvis ut i vegbana.

Ingen andre køyretøy var involvert, men halve vegbana er stengt som følgje av velten. Det gjer at det blir køar på staden, og trafikken blir manuelt dirigert.

Truleg må ein større bergingsbil til for å få lastebilen på vegen igjen, og då kan det ta tid før trafikken kan gå som normalt igjen.

Lastebilsjåføren blei ikkje skadd i velten.

Ekstra strøbil

I går blei det meldt om vanskelege køyreforhold fleire stader i fylket, mellom anna over Fursetfjellet. Også i dag var det vanskelege køyreforhold på europavegen. Haglbyer gjorde at vegen blei så glatt at vegvesenet bestemte seg for å sende ein ekstra strøbil til staden.

Det gjer nok at køyreforholda blir betre, men vegvesenet har også sendt ut ei generell oppmoding til alle sjåførar om å køyre forsiktig.