Glatt veg etter lekkasje av fiskeolje fra vogntog

E136 mellom Tresfjordbrua og Åndalsnes: Vær obs på glatt vei og vogntog i veibanen ved Hjelvika et par km øst for Tresfjordbrua. Et vogntog har punktert, og det lekker en fiskeolje fra bilen slik at veien er glatt.