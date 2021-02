Glade for avgjørelsen

Ester Brende og Rikke Pettersen ved Atlanten videregående skole i Kristiansund er glade for avgjørelsen om å avlyse årets skriftlig eksamen. – Pandemien har uten tvil ført til at elever har fått annen form for undervisning enn ellers. Derfor har regjeringen besluttet å avlyse skriftlige eksamener, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på en pressekonferanse mandag.