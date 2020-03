Glad hvis de kan ta lokale grep

Ordfører i Sykkylven, Odd Jostein Drotninghaug, har søndag ventet på at regjeringen skulle legge frem råd om lokale karanteneregler. Etter at dette ble utsatt har han større tro på at de kan fortsette med lokale regler. – Det legges opp til at det kan gjøres lokale tilpasninger slik vi har gjort her i Sykkylven, Stranda og Fjord kommune. Det synes jeg er veldig bra, sier Drotninghaug. I de tre kommunene må de som kommer fra flere områder i Sør-Norge være i karantene i 14 dager.