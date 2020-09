Glad for videreføring av flytiltak

Lederen i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), er glad for at regjeringen kommer med signal om å utvide koronatiltakene for luftfarten. Han sier forhandlingene mellom regjeringen og flyselskapene vil gi svar på hvilke ruter som får støtte. Men han mener det vil være naturlig at Hovden-Oslo blir en av dem.