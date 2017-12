Glad for sjukehusvedtak

Den 19. desember for sju år sidan stoppa dåverande helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) bygginga av det foreslegne sjukehuset på Eikrem. Den same datoen i 2014 bestemte helseminister Bent Høie at det skulle byggast eit sjukehus på Hjelset i Molde og eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Og i dag kom vedtaket frå Stortinget. Ordførar i Molde, Torgeir Dahl (H), er letta: