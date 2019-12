Glad for rabattordning

Det er en seier at idrettslag og frivillige organisasjoner får rabatt på fergene med AutoPass, også når de reiser med flere biler. Det sier nestleder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Randi Frisvoll fra KrF. Mange har fryktet at det ville bli vanskeligere og dyrere for blant andre idrettslag å reise med ferge, men i går ble det klart at en rabattordning er på plass