Glad for pausen

Ole Gunnar Solskjær setter pris på at Manchester United-laget har fått to ukers vinterpause og tror det vil resultere i bedre spill utover våren. Solskjær reiste tilbake fra treningsleiren i Spania før spillerne for å møte pressen tre dager før mandagens viktige bortekamp mot Chelsea. Det blir Uniteds første kamp siden det målløse oppgjøret mot Wolverhampton 1. februar.

– Spillerne har fått hvile ut, og det har vært godt for absolutt alle i stallen, både individuelt og som lag.