Glad for initiativ fra ungdomsråd

Pasient – og brukerombud Hanne Haavde Stenseth er svært glad for initiativet fra Helse Møre og Romsdal sitt ungdomsråd. Ungdomsrådet ber leger og andre fagfolk bruke et tydeligere og mer forståelig språk når de snakker til pasientene. – Å få informasjon om egen sykdom på et forståelig språk er faktisk en rettighet. Informasjonen skal være tilpasset alder, utviklingsnivået ditt, kultur og bakgrunn, sier Stenseth.