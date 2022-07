Glad for gratis ferge

Fredag har flere fergestrekninger i landet blitt gratis. Dette gjelder fergestrekninger med under 100.000 passasjerer i året. Nyansatte Rune Aarflot ved Hotel Union Øye er svært glad. – Som nyansatt så er det å begynne å pendle til Øye nesten 200 kroner i ferge per dag, men jeg hadde lyst å jobber her. Så det var ekstra hyggelig å høre at det blir gratis, sier han.