Glad for avklaring om Hovden

Ordfører i Ørsta, Stein Aam (Sp), mener det har stor betydning at regjeringa har bestemt seg for å kjøpe flytjenester for strekning mellom Oslo og Ørsta Volda lufthamn Hovden. Dette sikrer fremtiden for flyplassen de neste tre årene. Det er ikke bestmt hvem som skal drive sambandet, men Aam regner med at det fortsatt blir flyselskapet Widerøe