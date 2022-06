Glad for at Nygård kjem

Forkjemparane for ein ny tunnel gjennom Strynefjellet håpar at synfaringa i dag vil gjere inntrykk på samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Strynefjellet har ikkje blitt prioritert i Nasjonal transportplan. Varaordførar i Volda, Sverre Leivdal frå Arbeidarpartiet, trur det er viktig at samferdselsministeren får oppleve dagens tunnelar som for lengst har gått ut på dato. Leivdal er glad for at samferdselsministeren vil bli presentert for samferdselsutfordringane i Volda. Den planlagde Voldatunnelen er inne på Statens vegvesen si topp-20 liste over prioriterte vegprosjekt med ein 13.-plass.