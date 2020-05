Glad for at fotballen kan starte

Regjeringa opnar no for at toppfotballklubbane får spele kampar igjen frå 16. juni. Klubbane kan også starte opp ordinær trening allereie no. – Vi er sjølvsagt veldig glad for dette, seier Kjetil Thorsen, dagleg leiar i Kristiansund BK. Geir S. Vik, dagleg leiar i AaFK, er svært fornøgd med at dei no har ein dato å ta utgangspunkt i. – Dette er svært positivt. Det var viktig for oss å få ein dato slik at vi har byrje å planlegge som ei ordinær bedrift, samtidig som vi skal vareta tilsette, trenarar og spelarar, seier Vik.