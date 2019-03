Gjort om vedtak

Olje- og energidepartementet har gjort om NVE sitt vedtak om konsesjon for kraftverk i Langedalselva på Hellesylt. Det skriver Sunnmørsposten. Departementet mener at ei utbygging ville ha medført for store ulemper for blant annet naturmangfoldet. Det var Naturvernforbundet som klaget inn saken for departementet.