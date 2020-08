Gjorde vedtak om å støtte rettssak

Kommunestyret i Ålesund har vedtatt å støtte rettssaken til "Nei til vindkraftverk på Haramsøya" mot Staten med 500.000 kroner. Det skjedde mot 26 stemmer etter en debatt som varte i over to timer. "Nei til vindkraftverk på Haramsøya" vil ha konsesjonen for bygginga av vindturbiner på Haramsfjellet kjent ugyldig, og ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) fremmet forslag om å støtte rettssaken. Hun mener det vil være nyttig å få en uavhengig rettslig gjennomgang av om konsesjonen er gyldig. Flere av politikerne som stemte mot, mener det er feil å bruke kommunale penger på dette. Et tilleggsforslag fra varaordfører Vebjørn Krogsæther (Sp) som ble vedtatt mot 34 stemmer, understreket at dette var en støtte til en rettslig prøving, ikke en støtte til de ulike aksjonene på Haramsøya.