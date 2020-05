Gjorde fødevedtak i Stortinget

Et flertall på Stortinget avviste i dag forslaget om å opprettholde fødetilbudet i Kristiansund etter at det nye fellessykehuset på Hjelset i Molde står ferdig. Det var Senterpartiet, Frp og SV som foreslo dette, men Arbeiderpartiet stemt i mot, og forslaget ble dermed avvist med 76 mot 39 stemmer. Et forslag fra Arbeiderpartiet om opprettholde fødetilbudet i Kristiansund inntil det nye sykehuset på Hjelset står ferdig ble derimot vedtatt med 72 mot 43 stemmer.