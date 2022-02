Gjør rede for rapport

Konsulentselskapet BDO redegjorde for kommunestyret i Ålesund i ettermiddag om rapporten om konsekvensene dersom Haram blir skilt ut fra Ålesund. Her er det Espen Løge Goksøyr i BDO som har ordet.

Konklusjonen i rapporten er at de økonomiske konsekvensene og konsekvensene av en skilsmisse for rekruttering vil bli utfordrende for nye Haram kommune. Rapporten har fått kritikk fra tilhengerne av løsrivelse av Haram etter at den ble offentliggjort.

Etter redegjørelsen fikk BDO spørsmål fra politikerne i kommunestyret. Politikerne hadde mange spørsmål og de fleste av disse handlet om økonomi.

Det skal gjennomføres både en innbyggerundersøkelse i hele Ålesund kommune og en folkeavstemning i gamle Haram kommune.

Kommunestyret i Ålesund skal 17.mars ta stilling til om det skal sendes en søknad om å skille ut Haram som egen kommune.