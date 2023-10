Gjør endringer på Jugendfest

Momentium innfører 18-årsgrense på Jugendfest fra 2024. Samtidig lager de en helt ny festival for ungdom under 18 år. Det opplyser daglig leder i Momentium, Ante Giskeødegård, til Sunnmørsposten.

Momentium starter nå «Jugend U18 Spire», som vil bli avholdt på Sørsida i Ålesund i september 2024. Publikum under 18 som allerede har kjøpt billett til Jugendfest 2024 vil kunne få refundert billetten.

Til avisa sier Giskeødegård at de under 18 år har utgjort i underkant av 15 prosent av de besøkende på Jugendfest de siste årene. Han tror de kommer til å tape tre til fire millioner kroner i billettinntekter på kort sikt, fordi de ikke komme til å selge like mye billetter til de over 18 år.