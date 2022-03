Gjev pris til Daniel Herskedal

Molde-musiker Daniel Herskedal fikk tirsdag en gjev pris for musikken han komponerte og produserte til den amerikanske podkasten 9/12. Det skriver rbnett. I løpet av den amerikanske prisutdelingen The Ambies (The Awards for Excellence in Audios) ble det klart at 9/12 stakk av med hele tre priser, blant dem Årets podkast, og årets reportasje. I tillegg fikk podkasten pris for beste originale musikkomposisjon og musikkproduksjon, signert Herskedal.