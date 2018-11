Gjerde støttar fylkesrådmannen

Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde (Venstre) støttar fylkesrådmannen og ber om at arbeidet med Nordøyvegen blir stoppa. Det seier Gjerde til Sunnmørsposten. – Vi kan ikkje stille oss slik at vi risikerer å rasere tilbodet i den vidaregåande skulen, seier Gjerde. Fylkesrådmannen sa måndag at ei heil rekkje investeringar i fylket må setjast på vent i minst ti år dersom Nordøyvegen skal realiserast.