Gjer undersøkingar etter brann

Politiet er no på staden for å gjere undersøkingar etter at endå ein brann på Sunndalsøra.

Operasjonsleiar Arild Reite seier bygget i utgangspunktet ikkje skal kunne ta fyr av seg sjølv, og at eldspåsetting er ein av av hypotesane.

Varme og røyk skaper førebels utfordringar for politiet.