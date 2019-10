Gjer nye undersøkingar

Entreprenørselskapet Stangeland maskin, som skal bygge ut vindkraftanlegget på Haramsfjellet, gjer no nye undersøkingar etter at det har kome inn klage på detaljplanen. Selskapet ønskjer å sjå nærmare på tilkomstvegen til fjellet. Det er ikkje bestemt når det blir byggestart. Haram kommune har klaga på godkjenninga og ynskjer at bygginga bli utsett til klagen er behandla.