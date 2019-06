Gjenvalgt som ordfører i Bondelaget

Årsmøtet til Norges Bondelag har i dag gjenvalgt Arne Magnus Aasen fra Tingvoll som ordfører. Ordføreren innkaller og leder organisasjonens årsmøte og har møterett og talerett i Bondelagets styre. Aasen går inn i sitt sjuende år i vervet. – Interessen og engasjementet for norsk landbruk er større enn på lenge, også hos undertegnede. Det er et privilegium å få være ordfører for Norges Bondelag og jeg ser fram til å bidra til å bygge laget enda sterkere i året som kommer, sier Aasen. Audun Skjervøy fra Valldal er gjenvalgt som 3. varamedlem i Bondelagets nasjonale styre.