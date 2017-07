Gjenopptar etterforskning

Politiet gjenopptar etterforskningen av et dødsfall i Kristiansund etter at advokaten til pårørende kontaktet statsadvokaten, skriver Tidens Krav (krever abon.). Det var i september i fjor at en ung mann ble funnet død, og politiet henla saken i januar i år. Statsadvokaten skal ha sendt saken tilbake til politiet en måned senere for ytterligere etterforskning, skriver avisen.