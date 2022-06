Gjennomslag for Indreeidstunnelen

Eidsdal og Geiranger står et skritt nærmere å få full skredsikring, for onsdag ble det gjort gjennomslag i Indreeidstunnelen. Dermed er det lys i begge ender av tunnelen, og selv om det gjenstår en del arbeid før den er ferdig, sier leder for næringsutvikling i Eidsal, Merete Løvold Rønneberg, at de er fornøyd med framdriften.