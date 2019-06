Gjennomførte trafikkontrollar

Politiet i Møre og Romsdal har i natt gjennomført fleire promillekontrollar her i fylket. På E39 ved Årø i Molde blei 20 bilførarar kontrollerte, men ingen blåste raudt. Det same gjaldt for dei bilistane som blei stopp på fylkesveg 26 i Ulstein og på riksveg 70 ved Løkkemyra i Kristiansund.