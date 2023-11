Gjennomførte trafikkontroll i Ulstein

Politiet melder at de har gjennomført en trafikkontroll i Eiksund i Ulstein. 184 kjøretøy ble kontrollert. Én fører ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, det ble gitt en teknisk mangellapp og en bot for feil bruk av lys.