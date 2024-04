Gjennomførte kontroll

Statens vegvesen gjennomførte tirsdag formiddag kontroll i Elnesvågen og Malmefjorden med hovedfokus på kontroll av bilbelte, drosjenæringen, tekniske ting og lastesikring på både tyngre og lettere kjøretøy.

Av 1150 observerte ble det kun gitt to gebyr for manglende bruk av bilbelte, skriver de i en pressemelding. Én tyngre lastebil manglet avtale for bombrikke, den manglet også kontroll på fartsskriveren som registrerer sjåførens kjøretid og hviletid. Foretaket ble derfor anmeldt.

En bobil som ble tatt ut til dokumentkontroll hadde avregistrert bilen til vinteren, men glemt å registrere den igjen. Det førte til et gebyr til føreren.

Sju drosjer ble kontrollert. Den ene dokumentkontrollen avdekket at en drosje som utførte persontransport, hadde feil type løyve.