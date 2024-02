Gjennomførte kontroll

Statens vegvesen gjennomførte ein tryggleikskontroll for tunge køyrety og varebilar i Ørsta-Volda området i dag.

Ein sjåfør er meld til politiet på grunn av manglende førerett for biltilhengar. Sjåføren fekk og tilsaman 2500 kroner i gebyr for to slitte dekk og manglande vognkort.

Ein sjåfør fekk gebyr for brot på køyre- og kviletidskrava. Fleire av sjåførane fekk mangellapp på grunn av tekniske manglar. Tilsaman 23 køyrety blei kontrollerte.