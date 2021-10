Gjennomførte ikkje forskottstrekk

Ein mann er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel på vilkår i 30 dagar med ei prøvetid på to år. Mannen var dagleg leiar i eit selskap og let vere å gjennomføre forskottstrekk i lønnsutbetalingar til tilsette i selskapet. Summen var på over ein million. Mannen fekk ei bot på 30.000 og blei også dømt til å betale erstatning til Skatteetaten på 1.318.217 kroner.