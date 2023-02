Gjennomfører flere vitneavhør i dag

Politiet skal gjennomføre flere vitneavhør i dag etter at en 20 år gammel mann fra Rauma omkom i en trafikkulykke natt til søndag. En buss og en personbil frontkolliderte på E136 ved Verma i Romsdalen, og føreren av bilen omkom. Bussjåføren og et vitne på bussen ble avhørt i går, ifølge politiet. – Vi jobber for fullt med å få klarhet i hendelsesforløpet og avhør av vitner, sier politifaglig etterforskningsleder Sindre Mittet. Teknikere var på åstedet i går og obduksjon blir foretatt i Bergen på fredag. Det var 20 år gamle Andreas Gråberg fra Rauma som omkom i ulykka.