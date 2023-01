Gjengangar dømd for ei rekke valdshandlingar

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 11 månader for ein rekke lovbrot. Mannen har blant anna slått ein taxisjåfør fleire gonger i ansiktet slik at han fekk eit brot i kjeven. Han er også dømt for å ha tatt kvelartak på ein tilsett på ein restaurant (og for å ha kome med drapstruslar då dei prøvde å fjerne han frå staden. Mannen har vore dømt ein rekke gonger før - og mange av hendingane har hatt samanheng med rusbruk. 90 dagar av straffa er utsett med ei prøvetid på tre år.