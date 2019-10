Gjenfangst rømt laks

Fiskeridirektoratet har gitt bedrifta Mowi AS, tidlegare Marin Harvest, pålegg om i drive gjenfangst av rømt oppdrettslaks i Ørstaelva, Fyrdeselva og Stordalselva.

Direktoratet opnar for at det kan fiskast med både garn og not i alle dei tre elveosane.

Pålegget om utvida gjenfangst etter rømt oppdrettslaks er gitt i samråd med fylkesmannen.