Gjenåpner koronatelefonen

Kristiansund har gjenåpnet koronatelefonen etter at regjeringen åpnet for at folk kan teste seg for covid-19 uten å gå via fastlege eller legevakten. Telefonen er åpen fra klokken 11:00. Kommunen jobber også med en digital løsning, så man kan booke test å nettet.