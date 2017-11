Gjemnessundbrua stengt i helga

Gjemnessundbrua mellom Molde og Kristiansund stengte klokka 23.00 fredag kveld på grunn av vedlikeholdsarbeid. Brua er stengt helt til søndag klokka 23. Brua er åpen for gående i anleggsperioden, men for bilister som skal på andre siden av fjorden, så må man kjøre fylkesvei 64 over Averøya.