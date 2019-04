Gjemnes trekker seg frå samarbeid

Kommunestyret i Gjemnes har vedtatt med 11 mot 6 stemmer at kommunen skal trekkje seg frå alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Dette skjer etter at helseforetaket har bestemt seg for å leggje ned fødeavdelinga i Kristiansund. Vedtaket er også ein protest mot forslaget om å legge ned Aure rehabiliteringssenter.