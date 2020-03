Gjemnes med nytt karantenepåbud

Gjemnes kommune påbyr nå hjemmekarantene for reisende fra sør for Dovrefjell. Det skriver Romsdals Budstikke som siterer hjemmesidene til kommunen. Påbudet har umiddelbar virkning og gjelder for reisende til Gjemnes kommune fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Karantenepåbudet innføres med tilbakevirkende kraft fra 10. mars.