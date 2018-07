Gjeld fra ferien i fjor

Mens årets fellesferie er i full gang, er det fortsatt over en kvart million nordmenn som ikke har betalt for ferien i fjor, viser en undersøkelse som er foretatt av Respons Analyse for SpareBank 1. Nærmere 270.000 nordmenn har nemlig fortsatt ubetalt gjeld eller saldo på kredittkortet etter sommerferien de hadde i fjor, viser undersøkelsen. Ytterligere 30.000 personer vet ikke om ferien er nedbetalt eller ikke.