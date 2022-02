Gjekk til politiet etter medieoppslag

Ei kvinne i 50-åra forklarer seg i retten i dag om at den tidlegare faslegen skal ha forgripe seg også mot henne då ho var pasient. Ho forklarte i retten at det skjedde heime hos han. Ho seier fastlegen ikkje problematiserte det at han var lege og ho var pasient. Kvinna melde han til politiet etter å ha lese om den tidlegare fastlegen i media. Den tidlegare fastlegen nekta i retten for at dette skal ha skjedd.