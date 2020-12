Slik gjekk det då kyrkja skulle henge opp julehjarte

Lite visste de frivillige i Volsdalen kirke kva som venta når dei bestemte seg for å pynte kyrkja til jul. Julepynten har nemleg skapt diskusjon i Ålesund. For kva er det det skal sjå ut som?

HJERNEN BAK: Richard von Løwensprung er mannen bak julelysa på kyrkjetaket. Foto: Oda Flatnes / NRK

Julepyntinga som gjekk gale

Richard von Løwensprung er nestleiar i soknerådet, og den kreative hjernen bak årets julelys på taket av kyrkja, som no har skapt debatt i ei Facebookgruppe for ålesundarar.

Lyslenkene blei monterte på bremserøyr tysdag kveld, og enn så lenge var det berre velstand.

Så skulle lyset hengast opp med tau på det flate, store taket på den naustforma kyrkja like utanfor Ålesund sentrum.

– Det skulle sjå ut som eit hjarte, men tyngdekrafta gjorde at det smelta saman, seier Løwensprung.

KLATRAR: Ein klatrar måtte hjelpe Løwensprung med å tilpasse taua på toppen av taket. Foto: Oda Flatnes / NRK

Leigde inn fjellklatrar

Torsdag tok Løwensprung atter ein gong fatt på å justere julepynten, og han hadde trua på at det skulle gå betre denne gongen.

– Det såg veldig fint ut då vi heldt på oppe på taket, men så kom vi opp på vegen og såg at det var blitt verre enn det var før, seier han.

Sidan lysa er knytte fast i taket med tau, fekk Løwensprung hjelp av ein klatrar.

– Han får ikkje betalt for dette, men vi har lova han ei gratis gravferd om han skulle ramle ned, ler Løwensprung.

I etterpåklokskapens lys har han fått mange gode idéar om korleis det burde ha vore gjort.

UNDER ARBEID: Slik ser julelysa ut torsdag kveld, etter at taua har blitt justerte. Foto: Oda Flatnes / NRK

– Ser ut som satan

Lysa vekte stort engasjement i Facebookgruppa «Ålesund - byen i mitt hjarte» etter at nabo Bjørn Eilertsen delte eit bilde. Han blei bevisst på julepynten etter at bonusdottera hans Iben-Olivia på 5 år sa det så ut som et hjarte.

– Eg synest det såg ut som noko anna, seier Bjørn.

– Eg sa til sambuaren min at det ser ut som satan, men ho bad meg moderere meg litt. Det er no trass alt ei kyrkje, seier han.

Folket har engasjert seg og diskuterer ivrig om det skal sjå ut som eit nisseskjegg, ein engel eller djevelen sjølv.

Løwensprung tar diskusjonen på Facebookgruppa med godt humør.

– Folk treng noko å snakke om, og det er berre kjekt at det vekker engasjement.

Bjørn Eilertsen utfordrar kyrkjegjengen til å skape ein ny figur kvar dag i adventstida.

– Vi kunne no gått for ei ny form kvar dag, men då måtte det ha vore endå betre planlagt. Og dette var ikkje planlagt i det heile tatt, seier Løwensprung.

Om det vil sjå ut som eit hjarte til slutt står att å sjå.

– Ein er aldri betre enn si siste førestilling, så eg kan ikkje la det bli med dette, seier Løwensprung.