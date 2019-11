Gjekk frå stearinlys – må betale

Ein mann og ei kvinne er dømde til å betale ei bot på 4000 kroner for å gått frå levande lys i eit hus, det skriv Sunnmørsposten. Dei leigde eit hus i Vartdal, som tok fyr medan dei var på tur med hunden, men retten fann ikkje bevis på at dei tende stearinlysa var årsaka til brannen. Likevel på dei betale bot for aktløyse.