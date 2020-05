Gjeitnes legger opp

Kari Vikhagen Gjeitnes har bestemt seg for å legge opp som langrennsløper. Det skriver langløpscupen Ski Classics på sitt nettsted. Gjeitnes satset på langløp i de siste årene av karrieren etter mange år i verdenscupsirkuset. – Dette er en dag jeg gruet meg til lenge, men nå har jeg altså bestemt meg for å legge opp. Det er en tid for alt, og nå har jeg mer lyst til å leve utenfor toppidrettsboblen enn i den, skriver Gjeitnes på sin Instagram-konto. Gjeitnes, som er fra Skåla i Molde, slo gjennom med individuelt gull på sprinten i junior-VM i 2005. Gjeitnes tok seg aldri opp på seierspallen i verdenscupen, men kan skilte med en 4.-plass i sprint fra Östersund i 2015. I alt var hun inne blant topp 10 i individuelle verdenscuprenn elleve ganger. Hun endte på 5.-plass i sprintfinalen i VM i Falun for fem år siden. Tidligere i år vant Gjeitnes kvinneklassen i langløpet Marcialonga.