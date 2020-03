Gje blod

Helse Møre og Romsdal oppmodar friske blodgjevarar om å halde fram med å gje blod, sjølv om det er innført adgangskontroll ved sjukehusa.

Avdelingssjef for medisinsk biokjemi, Brit Valaas Viddal, seier at blodbankane har like stort behov for blod i dagens situasjon som tidlegare, og at blodbanken legg godt til rette for å unngå at blodgjevarane blir eksponerte for koronasmitte.

I Ålesund skal blodgjevarar no nytte inngangen ved sjukehusapoteket. I Molde har blodbanken eigen ingang. I Kristiansund og Volda skal blodgjevarane nytte same inngang som før.

Blodgjevarar som har luftvegsinfeksjon, er forkjøla eller har influensasympotom, eller som står i nær kontakt med ein person med slike symptom, må vente i to veker etter at ein er blitt frisk før ein kan gje blod.