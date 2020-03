Giske vil ikke videreføre reglene

Mange av ordførerne i Møre og Romsdal vi avvente møte med Fylkesmannen på fredag før de tar stilling til om karantenereglene bør videreføres eller ikke. Det store flertallet av kommunene har gjort vedtak om karantene for personer som kommer fra fylker sør for Møre og Romsdal. Ordfører Torgeir Dahl i Molde mener det er fornuftig å videreføre karantenereglene til etter påske, og sier dette har fungert. Giske derimot kommer ikke til å videreføre karantenereglene. – For vår del er det ikke aktuelt. Kommunalministeren har sagt det vil komme en veileder slik at dette blir håndtert likt rundt omkring i landet, sier ordfører Harry Valderhaug fra KrF.