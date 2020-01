Gir ut barnebokserie

Petter Stordalens forlagshus Strawberry Publishing har signert fotballstjernene Ada (24) og Andrine (26) Stolsmo Hegerberg og skal gi ut en serie barnebøker med søstrene selv i hovedrollene, melder VG. Første bok kommer allerede høsten 2020. Planen er et fiktivt univers bygget på Ada og Andrines egen oppvekst. – Vi er opptatt av at barn tror på seg selv, tør å være seg selv og at de blir glad i å lese, sier Ada Stolsmo Hegerberg.