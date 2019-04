Gir styret og spillerne skylden

Ole Gunnar Solskjær blir nesten frikjent i en lokalavis-avstemning om situasjonen i Manchester United. Manchester Evening News holdt avstemning via Twitter dagen etter at Solskjær og United tapte 0–4 mot Everton. 4.500 personer har svart på spørsmålet «hvem har skylden for tilstanden United er i for øyeblikket». Og dommen er klar: 43 prosent av dem som har svart, sier at Uniteds styre er ansvarlig for Uniteds skuffende posisjon. 38 prosent sier at spillerne har skylden, mens 2 prosent sier at det er Solskjærs feil at storklubben svikter.