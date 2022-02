Gir støtte til skifertak

Kulturminnefondet gir nær 600 000 kroner for å sette i stand skifertaket på eit bustadhus i Ørsta sentrum. Fondet legg i si tildeling vekt på at utbetring av skifertaket er viktig for å ta vare på huset som kulturminne, sikre huset sitt uttrykk og legge til rette for vidare aktivt bruk. Garmohuset er frå 1907 og opphaveleg bygd i sveitserstil/dragestil. Kulturminnefondet omtalar huset som verdifullt. Det ligg sentralt i Ørsta sentrum i eit område som opphaveleg hadde mange trevillaer, men få av desse bustadene er tatt vare på.