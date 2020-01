Gir støtte eitt år til

Tingvoll kommune vedtok i kveld å gi Tingvoll økopark ein million kroner i støtte det neste året. – Vi stiller store krav til det nye styret om kva dei skal levere fram mot ein eventuell ny søknad neste år, seier ordførar i Tingvoll, Ingrid Waagen. Kravet er at dei må drive betre økonomisk enn dei gjer no, for at Tingvoll kommune skal gi støtte videre. Fylkeskrådmannen har i si instilling sagt at fylkeskommunen bør gi ein million kroner i året i tre år framover.