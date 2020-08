Gir seg på Stortinget

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, gir seg som Stortingspolitiker og stiller ikke til gjenvalg. Ørstingen begrunner sin avgang med at han ønsker mer tid sammen med barna og familien, skriver Sunnmørsposten. Lederen i nominasjonsnemnda i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Else May Norderhus, foreslår at det blir tatt en ekstra runde med lokallagene etter at Holen Bjørdal nå trekker seg. Dette er nødvendig fordi Holen Bjørdal var en kandidat til førsteplassen, sier Norderhus til NRK. Nominasjonsnemnda skal ha møte nå i ettermiddag, men kommer ikke til å legge frem et endelig forslag nå.