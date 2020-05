Gir seg etter 35 år

I Møre og Romsdal har 38 mjølkebønder fått godkjend sal av til saman 4 millionar liter mjølkekvotar til staten. Oppkjøpsordninga er eit resultat av at Noreg må avvikle eksportsubsidiane innan 2021. Staten og Norges Bondelag er einige om at 40 millionar liter mjølkekvote kan bli kjøpt av staten. Før koronaen slo til var det over 600 bønder som søkte. No står det att 437 godkjende. Fleire bønder har kome på andre tankar og 83 har trekt søknadane sine. Randi Varhol i Hustadvika er ein av bøndene som gir seg etter 35 år. Ho er lei av stadig nye krav i næringa.